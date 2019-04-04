شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. خطة لتطوير وإنشاء 124 مجزرًا فى المحافظات بتكلفة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية تطوير المجازر على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتكون بأفضل صورة حضارية وممكنة بما يحقق عائدا اقتصاديا منها، وأن يخدم المجزر المستهدف أكبر عدد من المواطنين ويغطى مساحة جغرافية كبيرة، ويتم ذبح عدد كبير من الحيوانات به.

ويرصد ”الخليج 365” أهم المعلومات عن خطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية، كالتالى:

1. وزارتا التنمية المحلية والزراعة يتعاونان معا لتطوير ورفع كفاءة 114 مجزرا

2. تكلفة تطوير المجازر الحالية تصل لـ500 مليون جنيه

3. إنشاء 10 مجازر جديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه منها 5 مجازر نص آلية

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4. تهدف الخطة لتطوير مجازر المحافظات لتخرج بصورة حضارية بما يحقق عائدا اقتصاديا منها

5. يتم التنسيق بين الوزارات لتحديد أولويات تأهيل ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات

6. تشديد الرقابة على الآلات والمعدات الموجودة فى كل المجازر لضمان عدم حدوث أى ضرر لها

7. توفير برامج لتدريب وتأهيل العاملين فى كل المجازر على مستوى الجمهورية

8. التنمية المحلية تنسق مع المحافظات لتوفير أراض لإقامة وحدات لتدوير ومعالجة مخلفات الذبح

9. دراسة الاستفادة من المخلفات الخاصة بالذبح وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص

10. معاينة المجازر وتقييم حالتها وتحديد أولويات التطوير ومتطلبات كل مجزر