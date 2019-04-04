شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالإسكندرية حول المسئولية الأخلاقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة خطبة الجمعة بالإسكندرية ويشهد انطلاق فعاليات الفوج الثامن لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي ، والذي يستضيف عدد (100) إمام من الأئمة المتميزين المرشحين للمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
و يأتي هذا ضمن مبادرة الأوقاف " مكارم الأخلاق .. تعالوا نغير" ، والتي يتم التركيز فيها على القيم الأخلاقية ، وتكثيف العمل الدعوي لإحياء منظومة القيم ؛ وبخاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتي صدقا وأمانة ووفاء ، والتركيز على مفاتيح التغير السلوكي الإيجابي للعودة إلى منابع ديننا الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له ؛ لجعْل الأخلاق منهجا ثابتا في كل جوانب حياتنا.
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