شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: بدء امتحانات "العملى" منتصف إبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة مستعدة تماما لامتحانات نهاية العام الدراسى، معلنا أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات "العملى" منتصف شهر إبريل الجارى على أن تبدأ امتحانات نهاية العام بالكليات أول شهر مايو المقبل.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الجامعة ملتزمة بما يقره قانون تنظيم الجامعات من حيث تنظيم هذه الامتحانات ومواجهة الغش وخلافه، موضحا أن مواعيد الامتحانات ستكون متاحة للطلاب قبل الامتحانات بوقت كاف.

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