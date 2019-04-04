الأموال العامة: ضبط 5 مسئولين بمحليات الشرقية مكنوا مواطنين من بناء عقارات مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 5 من مسئولي إحدى الوحدات المحلية بالشرقية لتواطؤهم مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات على أراض زراعية بدون ترخيص.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من مشرف فني بمديرية الإسكان والمرافق بالزقازيق حالياً رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية المشار إليها سابقاً، فني بذات الوحدة المحلية، مشرف فني بإحدى الوحدات المحلية بمشتول السوق "مشرف بذات الوحدة المحلية سابقاً" فني بذات الوحدة المحلية، مسئول المتابعة بذات الوحدة المحلية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية، باستغلال موقعهم الوظيفي في الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 إبان فترة عملهم بإحدى الوحدات المحلية - بدائرة مركز ومدينة منيا القمح، والتواطؤ مع (عامل، ربة منزل، حداد)، وتمكينهم من بناء عقارات على أرض زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، و تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة منيا القمح وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة منيا القمح، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.