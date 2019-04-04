الداخلية تُحبط تهريب 60 ألف لعبة "فانوس رمضان" عبر قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 60 ألف لعبة أطفال "فانوس رمضان" أجنبية الصنع محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال تشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ المختلفة، والعمل على ضبط جرائم التهريب ومرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط "61875 واحد وستون ألفاً وثمانمائة خمسة وسبعون قطعة " فانوس رمضان" بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأن وقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبي "الفلكلور الوطني" والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية داخل "3" حاويات مشمولها "لعب أطفال" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الاستيراد ملك "أيمن.م"، ومقرها محافظة الشرقية، غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.