محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل أقمشة بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالغربية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام صاحب محل أقمشة، 40 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل ملكه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم حال تواجده بالمحل المشار إليه، وتم ضبطه أثناء تعامله مع أحد الأشخاص "مزارع"، 64 سنة، مقيم بذلت العنوان، وبحوزته مبلغ "200 - مائتان يورو"، وضُبط بحوزة المتهم المبالغ التالية ( 234,880 - مائتان أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون جنية مصري، 2,160 - ألفان مائة وستون دولار أمريكي، 400، أربعمائة يورو"، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما قرر الثاني بحضوره لاستبدال مبلغ "400 يورو من المتهم الأول".
وبمواجهه المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تاجر أقمشة بتهمة الاتجار في العملة بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.