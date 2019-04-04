شرطة المرافق تضبط 2086 مخالفة متنوعة في 10 مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة لرفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لاستراتجية وزارة الداخلية.
وشملت الحملة دوائر أقسام ومراكز "الأهرام، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الأثرية، منشأة القناطر، أبو النمرس"، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
أسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 2086 مخالفة متنوعة أبرزها رفع 636 كرسيا، و400 لوح خشب، و65 "غُرزة مشروبات" وتحرير 58 محضر إشغال طريق وتنظيم وتنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع و10 فض أختام.
تم تحرير المحاضر اللازم حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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