برلمانية: ما حصلت عليه المرأة في عهد السيسي لم تكن تتخيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قالت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، إن ما حصلت عليه المرأة من مكاسب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تكن تتخيل يومًا أنها ستحصل عليها، لافتة إلى أن ما استحقته ليست منحة، وإنما تقديرًا وإيمانًا من القيادة السياسية بها إذ جاء بعد مشقة وتعب لا يمكن احد إنكاره.

وأضافت "خضر"، في بيان صحفي لها، الخميس، أن مصر خطت العديد من الخطوات الإيجابية تجاه تمكين المرأة ، خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعدما عشنا سنوات عجاف على جميع أنواع الأصعدة، خاصة على صعيد إنجازات المرأة، خلال فترة ما بعد أحداث 25 يناير، تحديدَا في فترة تولي جماعة الإخوان للحكم، واتباع هؤلاء لسياسة تحمل بين ثناياها كافة أشكال الممارسات الإقصائية للمرأة بصورة فجة وواضحة، جعل المرأة تنتفض من جديد، وقامت ثورة 30 يونيو، وكانت المرأة سببًا رئيسيًا في نجاحها.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية بدأت تحصد وتجني ثمار تعبها ومعاناتها، حيث أصبحت مكونًا رئيسيًا في جميع المجالات، سواء بالوزارات أو البرلمان أو كبرى المؤسسات والمنظمات.

وأكدت النائبة إيمان خضر، أن هذا لم يأت من فراغ، بل بفضل وجود إرادة سياسية جادة، وهو ما ترجم على أرض الواقع، والتي تؤكد بصفة دورية أن المرأة لا تمثل فقط 50% من المجتمع المصري، بل تمثل المجتمع بأكمله.