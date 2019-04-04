وزير الأوقاف: استحلال الجماعات الضالة للمال العام باب واسع للفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فقه الجماعة خطر على كيان الدولة.

وأضاف جمعة، في بيان له الخميس، أن الجماعات المتطرفة تصنع فقها مفصلا على مقاسها ومصالحها، تربط فيه كل فتاواها بما يحقق مصالحها هي ويحقق التمكين للجماعة لا للدولة.

ولفت إلى أن استحلال الجماعات الضالة للمال العام باب واسع من الفساد والشر يستحلون فيه المال العام متى تمكنوا منه من جهة، ويتهربون من دفع ما عليهم من التزامات تجاه الدولة ويحرضون على عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جهة أخرى، مسرعين في تكفير مخالفيهم كطريق لاستحلال دمائهم وأموالهم، ثم يدفعون من يستطيعون تجنيدهم وتغذيتهم بأفكارهم المسمومة من التكفير إلى التفجير.

Advertisements

ونوه إلى أن الجماعات المتطرفة لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، إنما ولاؤهم الوحيد هو جماعاتهم الضالة، غير أن الأسوأ في ذلك كله هو احتراف منظريهم للكذب بل اختلاقهم للضلالات والأكاذيب، ولي أعناق النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه، افتراء على الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعلى منهاج الله وشرعته السماء.

وأكد أن حرمة المال العام أشد من حرم المال الخاص، لكثرة الذمم المتعلقة بالمال العام، مع التأكيد أن كل جسد نبت من سحت سواء أكان مالا عاما أو مالا خاصا فالنار أولى به.

​