بالصور.. وزير النقل يستقل جرار قطار ويتفقد محطة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استقبل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الفـريق كامل الـوزير، وزير النقل، بمحطة سـكة حـديد بني سويف في زيارة تفقدية للمحطة الرئيسية بمدينة بني سويف لمتابعة سير العمل بمنظومة السكة الحديد، والإشراف على حملة الانضباط التي تنفذها الوزارة الخاصة بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات بهذا المرفق الحيوي الذي يتعامل معها ملايين الركاب يوميا.

رافق المحافظ وزير النقل خلال استقلاله لجرار أحد القطارات بالمحطة للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالأمان والتأكد من سلامة وجاهزية القطار قبل التحرك به، ومراجعة كافة وسائل الأمان قبل وأثناء التشغيل.

كما تابع الوزير يرافقه المحافظ سير العمل بالمحطة لمتابعة انتظام حركة القطارات، وانضباط مواعيد قيام القطارات، وتفقدا أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر، والاستماع إلى مطالب وشكاوى الركاب، موجها مسؤولى هيئة السكك الحديد بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول للحفاظ على المظهر الحضاري لمرفق السكة الحديد، ومشددا على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان وسلامة السكك وذلك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة الحالية.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالميدان المقابل لمحطة السكة الحديد، حيث يشمل التطوير إعادة تخطيط الميدان مع مراعاة خلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التي تم إغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتي سببت إعاقة في الحركة المرورية، ويجري تنفيذ تصور مميز لتصميم شكل جمالي بالميدان لإضفاء الشكل الحضاري عليه، وعمل ساحة انتظار للسيارات "باركينج"، والتي ستعتبر تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية.