"الإسكان" تعلن موعد تسليم أراضي بيت الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم قطع الأراضي المُخصصة بالمرحلتين الخامسة، والخامسة التكميلية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتي بالحي السابع، بمدينة العبور، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14/4/2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/4/2019.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور في بيان الوزارة اليوم الخميس: "تسليم القطع من 1 : 15، الأحد 14/4/2019، والقطع من 16 :30، الاثنين 15/4/2019، والقطع من 31 : 45، الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 46 :66، الأربعاء 17/4/2019، تخصيص الأحد 5/5/2019، والاثنين 6/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام".
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