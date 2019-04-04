انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة للإعلام بالجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثاني للإعلام، الذي يعقد على مدار يومين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويحاضر في اليوم الثاني، المحرر العام لموقع faktisk النوريجي، كريستوفر إيجيرج، ومحمد فوزي رئيس تحرير جريدة التحرير، وفادي رمزي المدير التنفيذي لشركة insideout، والفنانة يسرا، ومحمود التميمي مدير شركة media clinic Pro.

وينعقد المؤتمر، بالتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة أوسلو متروبوليتان ومنتدى المحررين المصريين والبرنامج المصري لتطوير الاعلام، وعدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية، على رأسها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365، يلّا كورة، الكونسلتو، وكالة أونا"، وصحيفة المصري اليوم ومواقع التحرير وزحمة، بالإضافة إلى جريدة الاتحاد الإماراتية.

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يشارك في المؤتمر نخبة من أبرز الإعلاميين والخبراء على الصعيد المحلي والدولي، بينهم مونيكا ليد، المسئولة عن تطوير الديجيتال في التليفزيون النرويجي العام، وكريستوفر ايجبرج، المحرر العام لموقع Faktsik النرويجي المتخصص في تقصي الحقائق والذى سيلقي كلمة رئيسية عن مواجهة الأخبار الكاذبة عن طريق نشر الحقائق، وأرني جنسن، أمين عام رابطة المحررين النرويجيين، وبنتي كالسنش أستاذ مشارك الصحافة الرقمية بجامعة أوسلو متروبوليتان.

كما يشارك في جلسات وندوات المؤتمر، نائلة حمدي، مدير الدراسات العليا بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفراس أطرقجي، رئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة نفسها، وإيهاب الزلاقي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "المصري اليوم"، والإعلامية منى سلمان، وآخرون.

يُذكر أن منتدى المحررين المصريين أُسس قبل 3 أعوام ليكون جسراً للتواصل بين الصحفيين بعضهم البعض، في مصر والعالم عبر العديد من الأنشطة منها النشرة البريدية، وعقد المنتدى عددًا من طاولات الحوار لمحاولة لإيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية، حضرها عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين، التي أثرت النقاش وخرجت بعدد من التوصيات الهامة.

وفي العام الماضي عقد المنتدى الدورة الأولى من مؤتمر القاهرة للإعلام، التي ناقشت التغييرات الحادة التي طرأت على الإعلام والصحافة في العصر الرقمي، في محاولة لمواكبة المستجدات وطرح سبل لجذب الجمهور مرة أخرى، الذي تحول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تحقق النجاح في المستقبل، كما ناقش الدور الذي يمكن أن تلعبه كليات الإعلام في مستقبل صناعة الإعلام، وناقش أيضًا مستقبل الصحافة الأدبية.