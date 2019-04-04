برودة شديدة ليلًا وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
توقع خبرا هيئة الأرصاد، أن يسود غدًا الجمعة، طقس لطفيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتبقى الرياح معتدلة.
وعن بعد غدٍ السبت، أعلنت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس لطفيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وتنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
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