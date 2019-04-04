مصر تفوز بجائزة "الريادة الدولية في السياحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام، والتي قدمها المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن فوز مصر يأتي تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وسلمت جلوريا جيڤارة، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، وكريس ناسيتا رئيس المجلس والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق هيلتون العالمية، الجائزة للدكتورة رانيا المشاط خلال حفل العشاء الرسمي للدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولي للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019 التي تعقد خلال الفتـرة من 2 إلى 4 إبريل الجاري بمدينة إشبيلية بإسبانيا.

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وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحصل دولة أو وزير من منطقة الشرق الأوسط على تلك الجائزة من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC.

وقالت جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، إن المجلس الذي يمثل قطاع السياحة الخاص العالمي يقدم جوائزه السنوية اعترافا وتقديرا لحكومات الدول على الجهد المبذول للنهوض بهذا القطاع الحيوي في بلادهم، وصياغة السياسات التي من شأنها أن تؤدي الى التنمية السياحية مما يهييء بيئة العمل التي تدفع القطاع الخاص لمزيد من العمل والاستثمار.

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