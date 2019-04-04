غدًا.. وزير التنمية المحلية يشهد الاحتفال بيوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشهد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظا القاهرة خالد عبدالعال، والجيزة أحمد راشد، غدًا الجمعة، فعاليات احتفالات الدولة بيوم اليتيم الموافق الجمعة الأولى من شهر أبريل، بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

وتنظم وزارة التنمية المحلية احتفالية كبرى تتضمن تكريم عددًا من الأيتام من المحافظات.

وحسب بيان، الخميس، من المقرر أن يشارك في الحفل 300 من الأطفال المقيمين بجمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام، وسيتضمن الحفل إقامة عروض فنية وألعاب للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، وعروض فنية من فرق للفنون الشعبية.

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تجدر الإشارة إلى أن فكرة تخصيص يوم لليتيم بدأت في عام 2003 عندما اقترح أحد متطوعي الجمعيات الخيرية، بتخصيص يوم للاحتفال باليتيم، والسؤال عنه وإدخال الفرحة على قلبه.

وكان الهدف الرئيسي، التركيز على احتياجات العاطفية لهؤلاء الأطفال، ولفت انتباه العالم لهم، ولاقت الفكرة دعما من الشخصيات العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وفي عام 2006 حصلت إحدى الجمعيات الخيرية على قرار رسمي بإقامة يوم عربي لليتيم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته السادسة والعشرين، وبذلك تقرر تخصيص يوم له في الدول العربية والاحتفال به، وانتقلت الفكرة من النطاق المصري إلى العربي، فأصبحت أول جمعة من شهر أبريل، يوما مخصصا للاحتفال بالأطفال اليتامى.