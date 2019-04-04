أخبار مصر | "الوزراء" ينشر "إنفوجرافيك" حول اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر "إنفوجرافيك" حول اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، "إنفوجرافيك" حول اليوم العالمي للتوعية بخر الألغام، موضحا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت في ديسمبر 2005، يوم 4 أبريل من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وأشار الـ"إنفوجرافيك" إلى أنه في عام ٢٠١٩، أطلقت الأمم المتحدة استراتيجية جديدة بعنوان "أرضية آمنة" للتخلص من الألغام الأرضيّة وجميع المتفجرات من مخلفات الحرب.

وأوضح أن من أهداف اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، أن يتم تحويل حقول الألغام، لإى ملاعب وجميع الموارد لصالح الضحايا والتلحين من النزاعات المسلحة، والحد من التهديدات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب.