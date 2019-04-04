أخبار مصر | "الاعتداء على محامية الشرقية".. أبرز مناقشات مجلس المحامين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاعتداء على محامية الشرقية".. أبرز مناقشات مجلس المحامين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، بأن الاعتداء على محامية الشرقية، آية عبدالرحمن عبدالمنعم، يستدعي اتخاذ موقف شديد للحصول على حقها، مؤكدًا أن ذلك سيكون على رأس اجتماع مجلس المحامين الذي يعقد اليوم الخميس.

وأكد أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن أزمة التعدd على المحامية ستكون أول ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع، بالإضافة إلى ما أثير حول أزمة قرض النقابة الخاص بإنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، خاصة بعد تداول عدد من الأخبار تفيد بوقف إجراءاتها، إضافة إلى موضوعات أخرى في الشأن النقابي.