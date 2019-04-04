أخبار مصر | صرف الدفعة الأولى لـ"تشطيب" مقر نقابة محامي شمال الدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرف الدفعة الأولى لـ"تشطيب" مقر نقابة محامي شمال الدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمحامي شربين بشمال الدقهلية، بحضور علاء النفيلي، عضو مجلس الفرعية، للتشاور في الأمور النقابية الأخيرة، وما تم بذله من جهود من قبل النقابة العامة لتنقية جداول المحامين من غير المشتغلين للرقي بمهنة المحاماة.

وقال علاء النفيلي، عضو مجلس نقابة شمال الدقهلية، إن اللقاء جاء لتقديم الشكر للنقيب العام ومجلسه على ما حققوه، خلال الفترة الأخيرة، من إنجازات لمصلحة جموع المحامين، منوها إلى أنه تم تقديم درع النقابة الفرعية للنقيب العام تقديرا وعرفانا بجهوده.

وأضاف النفيلي أن النقيب العام وعدهم بتقديم المزيد من الخدمات النقابية، مشيرا إلى أن النقيب أمر بصرف الدفعة الأولى لتشطيب مقر نقابة محامي شمال الدقهلية بدكرنس، وقد تسلم الشيك رياض نمير، أمين عام النقابة الفرعية، بمبلغ 200 ألف جنيه، وحث المجلس على سرعة الانتهاء من التشطيبات