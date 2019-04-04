أخبار مصر | عاجل.. رسالة من الرئيس البيلاروسي إلى السيسي بها هدية لأطفال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة من الرئيس البيلاروسي إلى السيسي بها هدية لأطفال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشنكو، رسالة إلى نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن تقديره الكبير لعلاقات الصداقة بين البلدين والشعبين المصري والبيلاروسي.

وقال سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي راتشكوف، في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن رسالة الرئيس لوكاشنكو تضمنت أيضا دعوة لمجموعة من الأطفال من محافظة شمال سيناء لزيارة بيلاروسيا بهدف دعم صحتهم والترفيه عنهم وتعريفهم بتاريخ وعادات وتقاليد وثقافة بيلاروسيا فضلا عن كونها فرصة لتنمية علاقات صداقة مع أقرانهم من الأطفال البيلاروس".

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وأضاف أنه تم اختيار أطفال شمال سيناء فى ضوء الظروف التى يعيشون فيه بسبب الحرب ضد الإرهاب، موضحا أنه من المخطط سفر الأطفال المصريين فى أغسطس المقبل لقضاء فترة الاستجمام فى المركز القومى التعليمى الاستشفائى للطفولة "زوبريونك" الذى يعد أفضل المؤسسات البيلاروسية للطفولة.

وأوضح أن المركز البيلاروسى للطفولة "زوبريونك" يقع على مساحة 76 هكتارا فى المتنزه الوطنى "ناراتشانسكي" وسط غابة صنوبرية خلابة، و على مقربة من بحيرة "ناراتش" التى تعد أكبر بحيرات بيلاروسيا العذبة، مشيرا إلى أن المركز يتضمن مجمعا رياضيا معاصرا وحمامات سباحة وقاعات ألعاب رياضية واستادا وملاعب تنس وتنس الطاولة ومنتدى كمبيوتر وقاعة مسرح مجهزة بالملابس المسرحية وكذلك المجمع الطبى الذى يضم وحدات للتشخيص وطب الأسنان والرياضة العلاجية.

وذكر أن هواء الصنوبر المنعش والفعاليات الرياضية الاستشفائية والخدمة الطبية والتغذية الصحية تمكن من الاستجمام والاستشفاء الجيد للأطفال بالمركز، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تتحمل كافة نفقات استجمام واستشفاء الأطفال المصريين بهذا المركز.