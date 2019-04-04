أخبار مصر | عاجل.. قرارات جمهورية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرارات جمهورية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي والموقعة في واشنطن بتاريخ 2018/4/22.

كما وافق رئيس الجمهورية علي تخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة.

وتضمنت قرارات رئيس الجمهورية التى نشرت فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، موافقة رئيس الجمهورية على منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لبعض من السيدات.