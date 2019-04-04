مصر | حجز 17 توك توك غير مرخص خلال 24 ساعة الأخيرة بالجيزة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4250 مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط 1585 مخالفة انتظار خاطئ، 66 بدون قيادة، 55 بدون تسيير، 394 متنوع، 1816 نـمــوذج 125، 13 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 14 الصلاحية الفنية، 17 حجز توك توك، 17 عدم استخدام حزام الأمان، 29 حملة سرفيس، 145 التصالح الفوري، 13 ملصقات ومتعلقات، 16 زجاج فاميه، 70 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.