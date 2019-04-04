مصر | بلاغ يتهم محمد ناصر بتلقي تمويلات مشبوهة للتحريض على مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم محمد ناصر بتلقي تمويلات مشبوهة للتحريض على مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4012 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الهارب محمد ناصر بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده لنشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية والعمل مع جهات أجنبية معادية لمصر وهي المخابرات التركية والقطرية.

ونص محمود فى بلاغه، أن العميل الهارب محمد ناصر والذي يعمل مذيع فى قناة مكملين الإخوانية والتى يتم تمويلها بالكامل من قطر وتركيا ، بائع لوطنه وبلاده مقابل أموال يتلقاها لتنفيذ مخططات ضد مصر ، تهدف لنشر الفوضى والاضطرابات والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى علي حد قوله.

وتابع، أن محمد ناصر يخرج يوميا على القناة الداعمة للارهاب للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها ، متعمدا نشر أخبار كاذبة بهدف الأضرار بمصر ، وأن العميل الهارب محمد ناصر يتلقى تمويلات مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة من جهازى المخابرات التركى والقطرى للإساءة لمصر والتحريض عليها.

وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط واحضار لمحمد ناصر ، ووضع أسمه على قوائم ترقب الوصول ، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج أسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وأن تلك الجرائم تصل عقوبتها للاعدام.