وفاة المفكر أحمد كمال أبو المجد عن 89 عاما

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تُوفي الكاتب والمفكر الكبير الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستوري، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عاما. وكتب الناشر إبراهيم المعلم، عبر صفحته على موقع فيسبوك: «بعد رحلة حياة حافلة بالود والعلم والجهد والعطاء رحل عنا راضيًا مرضيا إلى رحمة بارئه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والد زوجتي وأخي الأكبر وصديقي.. أستاذ القانون الدستوري ذو المكانة الدولية والمفكر الإنساني والإسلامي السمح المستنير، ورجل الأسرة المحب الحنون الودود». ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل غدًا الخميس.
وولد أحمد كمال أبو المجد في 28 يونيو عام 1930 بمحافظة أسيوط، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952، وفي الحياة العملية تدرّج في المناصب العلمية، وحصل على دبلوم القانون العام، جامعة القاهرة عام 1951، ودبلوم الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة عام 1952، ودكتوراه في القانون، جامعة القاهرة عام 1958، وماجستير في
وولد أحمد كمال أبو المجد في 28 يونيو عام 1930 بمحافظة أسيوط، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952، وفي الحياة العملية تدرّج في المناصب العلمية، وحصل على دبلوم القانون العام، جامعة القاهرة عام 1951، ودبلوم الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة عام 1952، ودكتوراه في القانون، جامعة القاهرة عام 1958، وماجستير في القانون المقارن، جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1959.
وكان أبو المجد، أحد مؤسسى منظمة الشباب الناصرية، ورُكن من أركان التنظيم الطليعي الناصري، قبل أن يتجه للفكر الإسلامي.
كما تدرّج في عدد من المناصب، منها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان. الوظائف التي تقلدها.
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