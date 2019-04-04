انت الان تتابع وفاة المفكر أحمد كمال أبو المجد عن 89 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تُوفي الكاتب والمفكر الكبير الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستوري، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عاما. وكتب الناشر إبراهيم المعلم، عبر صفحته على موقع فيسبوك: «بعد رحلة حياة حافلة بالود والعلم والجهد والعطاء رحل عنا راضيًا مرضيا إلى رحمة بارئه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والد زوجتي وأخي الأكبر وصديقي.. أستاذ القانون الدستوري ذو المكانة الدولية والمفكر الإنساني والإسلامي السمح المستنير، ورجل الأسرة المحب الحنون الودود». ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل غدًا الخميس.

وولد أحمد كمال أبو المجد في 28 يونيو عام 1930 بمحافظة أسيوط، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952، وفي الحياة العملية تدرّج في المناصب العلمية، وحصل على دبلوم القانون العام، جامعة القاهرة عام 1951، ودبلوم الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة عام 1952، ودكتوراه في القانون، جامعة القاهرة عام 1958، وماجستير في

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