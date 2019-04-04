انت الان تتابع الجبالي: الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من الإفلاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي

قال الخبير الاقتصادى عبد الفتاح الجبالى، إن مصر كانت فى طريقها إلى مرحلة سيئة جدا ووضع غير مستقر، فكانت مصر على شفا الإفلاس لولا قرارات الإصلاح الاقتصادى. وأضاف الجبالى، فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»: «كنت بتدور على 600 مليون جنيه عشان تجيب لبن أطفال مفيش.. كنت بتدور عشان تجيب القمح مفيش.. كنت عندك مشاكل فى التصنيف الائتمانى وبالتالى بيرفع درجة المخاطرة.. كان عندك وضع اقتصادى غير قادر على الاستمرارية، وبالتالى كان لازم تاخد القرارات، تكلفتها كانت عالية لأنك اتأخرت».

وأوضح: «الأزمة الكبرى إن البلد وقفت بعد 25 يناير، كان معدل النمو بالسالب، المصانع بتقفل، العمال كانوا بيتظاهروا فى الشوارع، فمفيش إنتاج، وكان عندك وضع صعب جدا، واللى أنت عملته إنك هديت الحالة وبعدين خدت الإجراءات السليمة، اتأخرت شوية فدفعنا ثمن التأخير، وفى الآخر قدر الاقتصاد يقوم وانهاردة العجلة بتبدأ

Advertisements