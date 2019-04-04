«التنظيم والإدارة» يعلن مواعيد وشروط ترقيات الموظفين

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صالح الشيخ
وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على استصدار قرار الترقيات وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. وفي مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن من يُتم 3 سنوات في 30 يونيو 2019 سيكون مستحق للترقية. وأضاف الشيخ، أنه "اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو المقبل مُددا لا تقل عن المدد البينية المحددة في كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية.
وأضاف الشيخ أنه يشترط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد"، مشيرا إلى أن "كل الهيئات التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية سيطبق عليها قرار الترقية، ولن يوجد موظف واحد سيضيع عليه يوم بالأقدمية وحق كل موظف في الترقية محفوظ".وبشأن تعيين ذوي الاعاقة المخصص لهم 5% من الوظائف، قال إنه "لا يوجد حتى الآن
وأضاف الشيخ أنه يشترط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد"، مشيرا إلى أن "كل الهيئات التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية سيطبق عليها قرار الترقية، ولن يوجد موظف واحد سيضيع عليه يوم بالأقدمية وحق كل موظف في الترقية محفوظ".
وبشأن تعيين ذوي الاعاقة المخصص لهم 5% من الوظائف، قال إنه "لا يوجد حتى الآن أي مسابقة للإعلان عن وظائف، وإذا تم الإعلان سنضع نسبة الـ5%".
وأعلن جهاز التنظيم والإدارة، الأحد الماضي، أن عدد الموظفين المستحقين للترقية فى أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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