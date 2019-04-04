انت الان تتابع بعد اجتماع الحكومة.. اعرف قيمة العلاوة المقررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على العلاوة الدورية والاستنائية وقدرها 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10 % لغير الخاضعين على أن يتم إضافتها للأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه. وقال الدكتور محمد معيط في، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه تمت الموافقة على علاوة 150 جنيها للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إضافة 100 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة مليار جنيه. وأكد معيط، موافقة الحكومة على مشروعي قانون الزيادات والعلاوات والمعاشات للموظفين ومرتبات الموظفين.

وأضاف أنه تمت الموافقة بنسبة 7% للعلاوة الأولى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها بدلا من 65 جنيها في السابق، ونسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.وأوضح الوزير أن قيمة الزيادات المقررة، على الأجور والمعاشات بعد موافقة الحكومة، جاءت كالتالي:-الحد الأدنى لمرتب موظف

وأضاف أنه تمت الموافقة بنسبة 7% للعلاوة الأولى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها بدلا من 65 جنيها في السابق، ونسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأوضح الوزير أن قيمة الزيادات المقررة، على الأجور والمعاشات بعد موافقة الحكومة، جاءت كالتالي: -الحد الأدنى لمرتب موظف الدرجة السادسة التعيين الجديد غير الخاضع لقانون الخدمة المدنية 2000 جنيه.

-الموظف الموجود بالخدمة 2150 جنيها. Advertisements -لن يقل أي معاش عن 900 جنيه. -تكلفة تنفيذ الـ15% نحو 28.5 مليار جنيه تتحملها الدولة. -ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة. - قيمة الحزمة المقررة لتنفيذ هذه القرارات 60 مليار جنيه.

-العلاوة الثانية بالقيمة المقطوعة 150 جنيها للمخاطبين بالخدمة المدنية. -الكادرات الخاصة تكلف الموازنة 11 مليار جنيه.

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