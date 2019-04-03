محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: كرم خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الأربعاء، فريق عمل "مبادرة متميزة يا جيزة.. بالقيم والرياضة والفنون" في حفل بهيج على مسرح المديرية بالمدرسة السعيدية. حضر التكريم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم، النائبة مي بطران، المستشار بدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، والمندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة. ووجه مدير المديرية، الشكر لكل من ساهم في إنجاح مبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون"، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بجميع المدارس على مستوى المحافظة خلال إجازة نصف العام الدراسي. يذكر أن المبادرة اختتمت فعالياتها يوم السبت 9 فبراير بعمل ماراثون رياضي كبير واختراق ضاحية وعروض مسرحية وفنية على مسرح المدينة التعليمية، ومعارض فنية وعلمية بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم فريق عمل مبادرة "متميزة يا جيزة" -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.