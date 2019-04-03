رئيس "التنظيم والإدارة" يوضح موعد وشروط ترقيات العاملين بالدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الحكومة وافقت على استصدار قرار الترقيات وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، مؤكدًا أن "من يُتم 3 سنوات في 30 يونيو 2019 يكون مستحق للترقية".

وأضاف الشيخ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه "اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو المقبل مٌددا لا تقل عن المدد البينية المحددة في كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد".

وأشار إلى أن "كل الهيئات التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية سيطبق عليها قرار الترقية، ولن يوجد موظف واحد سيضيع عليه يوم بالأقدمية وحق كل موظف في الترقية محفوظ".

فيما يتعلق بتعينات ذوى الاعاقة المخصص لهم 5% من الوظائف، قال إنه "لايوجد حتى الآن أي مسابقة للإعلان عن وظائف وإذا تم الإعلان سنضع نسبة الـ5%".