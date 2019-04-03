وزيرة التضامن تكشف ملامح قانون الجميعات الأهلية بعد موافقة الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن مجلس الوزراء وافق على ملامح قانون ممارسة تنظيم عمل الجمعيات الأهلية بعد إجراء حوار مجتمعي استمر 4 أشهر على هذا القانون بحضور 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية.

وأوضحت والي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن ملامح القانون تتضمن تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه لـ20 ألف جنيه و4 سنوات هي مدة مجالس الإدارات و25% تمثيل نسبة الأجانب.

وأكد أنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها في الداخل والخارج وتوحيد الجهة الرقابية، بجانب إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات.

وأشارت إلى أن الحكومة وافقت على مشروع قانون زيادة المعاشات بداية من العام المالي الجديد.