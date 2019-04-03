فحص 47 مليون مواطن في «100 مليون صحة»

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فيروس سي - صورة تعبيرية
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 16 مليون مواطن، بالمحافظات الـ7 ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الماضي وحتى ظهر اليوم الأربعاء، قائلة إن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاث في الـ27 محافظة وصل إلى 47 مليون مواطن، وأن الدولة تواصل مسح كافة المواطنين المستهدفين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
وأضافت زايد، في بيان لها، اليوم، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة، والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل
وأضافت زايد، في بيان لها، اليوم، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة، والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.
يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg، الذي يتضمن مراكز علاج "فيروس سي" والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.
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