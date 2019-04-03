شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تدخل نادي المائة الأفضل في التصنيف البريطاني «THE».. وتحتل المركز 99 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة مجلة الـ«Times Higher Education» دخول جامعة الإسكندرية نادى المائة الأفضل في التصنيف في نتائج التصنيف البريطاني العالمى للعام ٢٠١٩، حيث سجلت المركز ٩٩ ضمن ٤٦٢ جامعة ومعهد من ٧٦ دولة.

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وصرح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تحقيق جامعة الإسكندرية لهذا الترتيب المتقدم يؤكد سعى الجامعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومن ضمنها التواجد في قائمة أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية.

وأضاف أن هذا التصنيف الذي يتم تطبيقه هذا العام للمرة الأولى يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وأشار الكردى أن جامعة الإسكندرية حققت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في هذا التصنيف الذي شاركت فيه ١٦ جامعة مصرية.