شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حماية المستهلك»: القانون الجديد يصب في مصلحة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تأكيدًا على وضع الآليات لتنفيذ قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن القانون يضع لوائح عديدة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن القانون يصب في مصلحة المستهلك.

وأضاف «عبدالمعطي»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «صوت الناس»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، أن القانون أكد على إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، وألزم مورد الخدمة الإعلان عن سعر السلعة والبيانات الأساسية باللغة العربية، كما ألزمة بإصدار فاتورة بيع، مناشدًا المواطنين بالتمسك بالفاتورة، لأنها صمام الآمان بالنسبة للمستهلك.

وذكر أن أجهزة الدولة بجانب المواطن وموجودة بالأسواق متمثلة في سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك، موضحًا أن القانون يستهدف ضبط المنظومة، وأنه وضع عقوبات تستهدف تحقيق الردع العام تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه والحبس.