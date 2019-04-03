شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية: خطة التطوير الاقتصادي مازالت قائمة لتحسين الأوضاع المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن الرفع الحد الأدني للأجور والمرتبات، وإن هذه الإصلاحات قائمة على جهود كل قطاعات ووزارات الحكومة، مؤكدً أن خطة التطوير الاقتصادي مازالت قائمة لتحسين الأوضاع المالية في مصر، من خلال الجهود المشتركة المبذولة من كل قطاعات الدولة.

وأكد «كوجك» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الرئيس السيسي أمر بالنظر إلى جذور مشكلة المعاشات والمرتبات وتبني الدولة لها بكل قطاعاتها.