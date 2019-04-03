شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: تحقيق 85% من مستهدف الحملة القومية لتحصين الماشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك محافظة شمال سيناء في الحملة القومية لتحصين الماشية من الجدري والجدل العقدي، التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

أكد الدكتور حسن البيك، مدير عام الطب البيطرى في شمال سيناء، أن الحملة مستمرة حتى 24 أبريل الجارى، وتستهدف 2600 رأسا من الأبقار و28 ألف رأسا من الأغنام والماعز.

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أشار إلى أن «هناك حملات ولجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، ومن المستهدف تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية بها».

أضاف أنه «سبق الاشتراك في الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية خلال فبراير ومارس الماضيين، وجرى تحقيق المستهدف على مستوى المحافظة بنسبة 85%».

تابع: «جاري تكثيف العمل في الحملة الحالية لتحقيق المستهدف على مستوى المحافظة، ويتواجد في كل وحدة الأطباء البيطريين ومعاونيهم، بجانب الحملات المرورية على كافة التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية».