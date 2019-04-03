شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش خطة توزيع بطاطين على الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، خطة توزيع البطاطين على دور الأيتام دعمًا من مؤسسة مصر الخير، واستعرض دور المؤسسة في دعم ورعاية دور الأيتام والأسر الأولى بالرعاية وذلك في ضوء احتفالات محافظة كفر الشيخ بيوم اليتيم، مقدمًا خالص الشكر لمؤسسة مصر الخير على الجهد المبذول ودورها الرائد في العمل الخيرى بالمجتمع.

وقال المحافظ -بحسب بيان الأربعاء- إنه سيتم توزيع 263 لحاف فايبر مقدمة من جمعية مصر الخير على 7 مؤسسات وهي «دار حضانة الأمل للإيواء والتى تضم 19 مستفيد، دار أيتام الأطفال الرضع والتى تضم 20 مستفيدا، المؤسسة الإيوائية للبنين والتى تضم 27 مستفيد، دار الحنان لرعاية اليتيمات والتى تضم 20 مستفيدة، المؤسسة الخيرية للبر ورعاية الايتام بدسوق والتى تضم 6 مستفيدين، دار الأيتام بدسوق وتضم 26 مستفيد، دار الحضانة التابعة لجمعية المرأة المسلمة والتى تضم 11مستفيد».

وأضاف أنه سيجري التوزيع على 230 قرية بـ 13مركز ومدينة لان جميع المراكز بحاجة إلى الدعم باختلاف الكثافة السكانية بالمراكز وخاصة القري الأكثر احتاجاً وعلي جميع الجمعيات الخيرية بكفرالشيخ ان تقوم بهذا الدور ولا تخرج عن هذا الاطار وذلك لتجنب المشكلات التي تحدث من بعض الجميعيات الخيرية، مؤكداً على أن أي جمعية خيرية ثبت مخالفتها للقانون واللوائح الداخلية للجمعية سيتم إحالتها فورًا إلى النيابة العامة لحل مجلس إدارتها وذلك بالتعاون مع الدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرض المحافظ جهود مؤسسة مصر الخير في دعم ورعاية دور الأيتام في المحافظة وإقامة خيمتان في شهر رمضان المبارك، وحملة (سترة) بالمحافظة لإقامة وترميم 100 منزل بأسقف خرسانية طبقاً للقواعد والشروط وبناء ٢٢ منزل بمدن الحامول وسيدي سالم، بالإضافة إلى إسهام مؤسسة مصر الخير في العديد من الأنشطة مثل حملة الشتاء والتى تم فيها تسقيف ٣٩٠ منزل بأسقف خشبية بمدن الحامول ودسوق والرياض، إلى جانب القيام بعمل العديد من المساعدات الإنسانية وتقديم إعانات تيسير زواج وعمليات جراحية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى انشاء قسم التعليم المجتمعي والذي يضم 52مدرسة على مستوي المحافظة.

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وأوضح المحافظ أن المقصود من هذه اللقاءات والزيارات هو تنشيط ودفع العمل الخيري وفتح أبوابه للناس، وأن طرق الخير غير منحصرة في مجال من المجالات بل كل إنسان باستطاعته أن يقوم أويساهم في عمل خيري، داعياً المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام قائلاً: «أن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع».

وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير على جهودها الوطنية المخلصة ورسالتها السامية في دعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية في المجتمع ودعم الأيتام، وجهودها المشرفة في محافظة كفرالشيخ وتعاونها المستمر مع مديرية التضامن الاجتماعي، لافتاً أن مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007م طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002م حيث تهدف إلى خدمة المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر، مؤكداً انها من المؤسسات الرائدة في العمل الخيرى ولها العديد من الأعمال التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ كدور مشرف للمشاركة المجتمعية.

وفى كلمتها قدمت الدكتورة غادة جبريل، الشكر لمحافظ كفرالشيخ على دعمه لمؤسسة مصر الخير وتسهيل كافة الاعمال، لافتةً أن المؤسسة ستقوم بحملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان وهي عبارة عن كراتين وخيمه وتحتوي على زكاة الفطر بمساهمة الجمعيات، وفي الخيمه يتم تقديم وجبات ساخنة يومياً، كما تم تحديد الخيم وأماكنها والجهات المشرفة عليها ويتم تقديم دفعات فراخ مجمدة جاهزة خلال شهر رمضان الكريم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، محمد حلمى مدير المتابعة الميدانية، بمتابعة رفع مستوى النظافة والإنارة ومراجعة أوضاع الأكشاك والمقاهى بمحيط دور الأيتام وعرض بتقرير مفصل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، محمد حلمي، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، بعمل تقرير مفصل، عن الأكشاك بالمحافظة، وحصر أعدادها ودراسة وضع الأكشاك والتأكد من إضاءة المناطق المجاوره بالاكشاك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة جبريل، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير_فرع طنطا، المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، اسلام عطية، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى دور الأيتام والمؤسسات الخيرية، وممثلى مصر الخير.