شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء 4 محطات صرف صحي ومحطة معالجة بـ400 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مشروع إنشاء 4 محطات صرف صحي بقرى مطوبس بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، وذلك في إطار التعاون الدائم بين جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومحافظة كفر الشيخ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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جاء ذلك بحضور اللواء ياسر محمود عبدالله، مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 للأمن والعلاقات الحكومية، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، هاني الديب، مدير إدارة تنمية الموارد المالية، من خلال التمويل القائم من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، لتنفيذ محطة معالجة، وأربع محطات روافع، ومد شبكات وخطوط انحدار، والوصلات الرئيسية، والمنزلية، الخاصة بقري ( الجزيرة الخضرا، أبوخشبة، السكري، برج مغيزل) التابعة لمركز مطوبس، بقيمة تقديرية 400 مليون جنيه مقسمة بين 250 مليون جنيه لمحطات روافع الصرف الصحي، 150 مليون جنيه لمحطة المعالجة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون من أجل الانتهاء من المشروع وتسليمه في الوقت المحدد له، حيث كلف محافظ كفرالشيخ، بعمل لجنة إشرافية على المشروع تضم«الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة كفر الشيخ ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ممثلة في استشاري من الجمعية، واستشاري الاتحاد الأوروبي»، وتتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على كافة أعمال المشروع من تنفيذ إلى معوقات.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير إلى جمعية اصدقاء المبادرة القومية لمرضي السرطان ومجلس إدارة الجمعية، على اهتمامهم بتقديم مشاركة مجتمعية حقيقية بما لها مردود ايجابي على المواطن في الشارع المصري بالتحديد في مركز ومدينة مطوبس لقيامها بمشروع لمركز ومدينة مطوبس بتكلفة 400 مليون جنيه لانشاء محطة معالجة صرف صحي وانشاء 4 محطات روافع صرف صحي ومد شبكات وخطوط انحدار ووصلات منزلية ليتكامل المشروع الذي تقوم به الجمعية لتحقيق العائد الحقيقي ومردود بالفعل على المواطن في كفر الشيخ، داعياً جميع شركاء التنمية ورجال الأعمال، والمجتمع المدني للمساهمة المالية والعينية والمعنوية لمساعدة هذا المشروع، كما طالب الأهالي بتسهيل أعمال الشركة في القيام بمهامها للانتهاء من المشروع في الوقت والجدول الزمنى المحدد.