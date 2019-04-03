شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يلتقي نظيره الإريتري لبحث مشروعات التعاون والقضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره الإريتري، عثمان صالح، والمستشار السياسي للرئيس الإريتري، يماني جبر آب، الأربعاء، لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير استهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة إريتريا الشقيقة في كافة المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، وكذا التطلع لزيارة الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في أقرب فرصة ممكنة.

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أضاف أن الجانبين بحثا مشروعات التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية للجانب الإريتري وتذليل كافة التحديات التي تواجهها مثل إنشاء مصنع للأعلاف السمكية، وإقامة محطتي توليد كهرباء، والتعاون في مجال صيد الأسماك، وتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية خاصة الطرق، ودراسة التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بتبادل الإعفاء من التأشيرات للجوازات الرسمية بين البلدين.

وأكد الوزير حرص مصر على تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك المشروعات، وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية مثل أمن البحر الأحمر، والأوضاع الإقليمية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة القرن الأفريقي.

من جهته، أكد وزير خارجية إريتريا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع بلاده لتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى التأكيد على تطلع إريتريا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.