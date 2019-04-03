شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يرصد انبعاث أدخنة من مصنع كيما ويوجه بإيفاد لجنة للمعاينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تصاعد إنبعاثات وأدخنة من مصنع كيما للأسمدة الفوسفاتية فتوجه المحافظ على الفور ليفاجئ المسئولين بالمصنع بزيارته الميدانية للوقوف على أسباب ذلك حيث إستدعى اللواء أحمد إبراهيم نائب رئيس شركة كيما الدكتور جمال إسماعيل وشدد على ضرورة معالجة ذلك نظراً لتأثيرها السلبى على البيئة المحيطة وخاصة في ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة.

وعقب إنتهاء الزيارة للمصنع قرر محافظ أسوان إيفاد لجنة مختصة برئاسة المهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة بالمحافظة لإجراء معاينة ميدانية وإعداد تقرير وافى مدعم بالصور لرفعه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث قامت اللجنة بإجراء المعاينة الميدانية.

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وأكدت في تقريرها على وجود إنبعاثات كثيفة من أكاسيد النيتروجين من مداخن وحدة إنتاج الحامض بالمصنع وذلك نتيجة لعدم ضخ غاز الأكسجين بالوحدة وهو الذي يساهم في منع إنتشارها بالهواء في البيئة المحيطة وبناءاً عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة لتجاوز الحدود المسموح بها للإنبعاثات الناتجة من المصنع،

وخلال نفس الجولة الميدانية قام المحافظ بمتابعة مستوى النظافة وإنتظام المرافق العامة والحركة المرورية بطريق الشلال / كيما ومنطقة فيله، وأيضاً طريق السماد والسيل الجديد وميدان المحطة.

وشدد محافظ أسوان على مسئولى المرور بتنظيم حركة سير السيارات والمركبات بهذه الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بها، بجانب تكليفه لمسئولى المرافق برفع إشغالات إحدى محلات بيع مواد البناء بطريق السماد، وأيضاً التعامل مع إشغالات بائعى الخضروات والفاكهة بالمحاور المختلفة ومنها بجوار سور السكك الحديدية لمنع حدوث تكدس أو تعطيل للحركة المرورية، بجانب الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى داخل مدينة أسوان لتكون في أبهى صورها أمام ضيوفها من الزائرين والسائحين.