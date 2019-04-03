شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ببلطيم والبرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والدكتور محمد جاد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بلطيم، مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بقرى محافظة كفرالشيخ للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة.

وقال المحافظ، في بيان، الأربعاء، إن المحافظة ستكون أولي المحافظات في متابعة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية، وان مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ، يهدف إلى تقليل الملوثات ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 164 مليون يورو بما يعادل 3.2 مليار جنيه مصري.

وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لـ 79 قرية بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي منهم 22 قرية مرحلة أولى و57 مرحلة ثانية، بالقرى المحيطة ببحيرة البرلس لتحسين جودة مياه بحيرة البرلس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، لافتاً ان المرحلة الأولى تتضمن 22 قرية، بتمويل يبلغ 55 مليون يورو، مؤكدا أن نسب التنفيذ ارتفعت من 38 % إلى 68 % تنتهى الأعمال في العام المالى 2020/2021 م وتمثل 4 % من سكان المحافظة، 7 قرى بمركز مطوبس).

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وذكر أنه يجري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحى بـ 57 قرية بمراكز سيدى سالم، ودسوق، والبرلس، والرياض، فضلاً عن استكمال مشروعات المرحلة الأولى، وتنتهى في العام المالي 2022/2023م، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أنه يتم عمل اجتماعات شبه أسبوعية مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لمتابعة خطة العمل ونسب التنفيذ بمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للخدمات استجابة لأهالي المحافظة وخدمة لمصالح المواطنين.

من جانبه قال المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إنه جارى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بـ 4 قرى من إجمالى 15 قرية ببرج مغيزل بمركز مطوبس، مؤكداً ان العمل يسير بشكل منتظم لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، مناشدًا المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

فيما قدم الدكتور محمد اسماعيل جاد الله، خالص الشكر للدكتورإسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وذلك باسم جميع أهالي مركز البرلس على إدراج المركز في خطة الصرف الصحي، وجميع القائمين على المشروع لجهودهم المخلصة في النهوض بمشروعات البنية التحتية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.