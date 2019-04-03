شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «قوى عاملة النواب»: الإخوان أهانوا المرأة.. والسيسي مكّنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن «جماعة الإخوان أهانت المرأة المصرية، بينما الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على تمكينها سياسيًا».

أضافت خلال الندوة التثقيفية التي نظمها مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها، الأربعاء، أن «الرئيس السيسي أسند إلى المرأة حقائب وزارية مختلفة، وعين أول محافظة في تاريخ مصر، وأول مستشارة للأمن القومى، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي».

وتابعت: «عدد القاضيات بلغ على يد السيسي 26 قاضية في المحاكم الابتدائية، كما عين للقضاء أول مساعدة لوزير العدل، ولأول مرة في تاريخ مصر تدخل 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، ووصل عدد أعضاء مجلس الوزراء 8 وزيرات».