شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعادة قيد طلاب التعليم الفني المفصولين لعدم تحقيق نسب الحضور المقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خطابًا موجها لكافة المديريات التعليمية، يتضمن موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة قيد طلاب التعليم الفني (صناعي – زراعي- تجاري – فندقي) نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، بسبب عدم تحقيقهم لنسبة الحضور المقررة قانونا (85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية).

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وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 «عامًا للتعليم»، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستقبل طلاب التعليم الفني المفصولين والمحرومين من دخول الامتحان، والعمل على اكساب الطلاب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، والاستفادة من التدريب العملى المقرر.

وقال مجاهد، في نص خطابه، إنه سيتم إجراء تدريب عملي لهؤلاء الطلاب لمدة ثلاث أسابيع (بإجمالي 120 ساعة) ويكون تحقيقهم نسبة حضور 90%على الأقل من هذا التدريب شرط لأداء امتحان الدور الثاني.

وأشار إلى أنه يجب على الطالب سداد رسوم إعادة القيد المقررة قانونا، بناء على طلب يقدمه الطالب أو ولى أمره في موعد غايته 18/5/2019، وألا يسمح لهم بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدور الأول (عملي- نظري)، ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الدور الثاني في جميع المواد (عملي ونظري)، ويحصل الطالب على درجاته الفعلية.