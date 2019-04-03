شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يشارك في تحكيم نهائيات أفضل أغنية «فرانكفونية» بصربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سفير مصر في بلجراد «عمرو الجويلي» في تحكيم نهائيات مسابقة أفضل أغنية فرانكفونية لعام ٢٠١٩ بمحافظة «نيش» جنوب صربيا، حيث قدم جائزة للفائز الأول ممثلة في رحلة إلى مصر تشمل حضور إحدى المهرجانات الفنية في محافظة البحر الأحمر.

وأبرز «الجويلى» بأن السفارة ساهمت في أنشطة شهر الفرانكفونية بعدة أنشطة، شملت أيضًا تنظيم ندوة عن عمليات حفظ السلام في الفضاء الفرانكفونى، مشيراً إلى المشاركة السابقة أيضاً في تحكيم مسابقة الشعر، واستضافة المدارس التي تدرس الفرنسية في صربيا.

وذكر سفير مصر لدى صربيا أن مصر تشغل حاليًا منصب النائب الأول لمجلس سفراء الفرانكفونية في بلجراد، الذي تأسّس هذا العام لأول مرة ليجمع أكثر من خمس وعشرين رئيس بعثة.