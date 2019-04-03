شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على نغمات فاتت جنبنا.. شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة العالمية شاليمار شربتلي لموسم فني متعدد الاتجاهات خلال الأيام القادمة، فبخلاف عملها الدائم في رسم اللوحات الفنية التقليدية تستقبل "شربتلي" هذه الأيام حدثين مهمين، الأول من خلال سباق السيارات العالمي "فورميلا 1" والثاني من خلال عرض إبداعاتها الفنية وفقا لسياق "الموفينج أريت" أو الفن الحركى الذى ابتكرته الفنانة فى 18 إبريل الجارى بأرت استايل إمارة دبى فى بالإمارات العربية المتحدة

وكعادتها في فترات الإعداد لإبداع الفني المتميز الذي تسمارسه استعانت الفنانة بصوت العندليب الأسمر "عبد الحليم حافظ" وألحان محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد في أغنية فاتت جنبنا.

وتضم المجموعة الجديدة التي ستعرض في دبي مجموعة فريدة من الحقائب والأحذية وقطع الأثاث الجلدية، إضافة إلى الجاكيتات، والتى عُرضت في أرقى المحلات التجارية بالرياض وجدة وباريس وإيطاليا، حيث اختارت العديد من أهم القطع لبعض الماركات العالمية.

كما انتهت الفنانة "شاليمار" من رسم لوحات فنية على الجلد الطبيعي، استعدادا لعرضها في سباق الجائزة الكبرى العالمي Formula One"" على السيارات المشاركة في السباق العالمي وبعض هذه اللوحات الجلدية سوف تعرض فى ريسبشن الأوتيل العالمية.

وقالت الفنانة شاليمار شربتلي لـ" الخليج 365" إنها تختبر في هذه التجارب تكنيكات جديدة، فالرسم على الجلود سواء كانت جلود السيارات أو جلود مفردات الأزياء المختلفة يمنحني فرصة للدخول في تحد جديد، بالجلد مادة "حية" والرسم عليها يحمل نفس صعوبة الرسم على السيارات، كما أنه يحمل الطابع النخبوى والشعبي فى نفس الوقت هو ما يتوافق مع منهجى في إتاحة الفن للجميع بلا تفرقة.

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شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (1)



شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (2)



شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (3)



شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (4)



شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (5)



شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (6)



شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (7)



شاليمار شربتلى تستعد لفورميلا 1 ودبى (8)