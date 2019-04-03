شاهد .. ليلة في حب السيدة زينب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ميدان ومسجد السيدة زينب، حشدًا كبيرا من محبيها وأبناء الطرق الصوفية، للاحتفال بالليلة الكبيرة والختامية لمولد السيدة زينب، يحتفل المصريون بمولدها في الثلاثاء الأخير من شهر رجب في ذكرى وصولها إلى أرض مصر الطاهرة. كاميرا الخليج 365 كانت في حضرت يوم كامل من أيام مولد السيدة زينب ورصدت احتفال محبيها، حيث ساحت المسجد بالزحام من مريدها، وتزين المسجد بالأنوار فيما انتشر بائعو حلوى المولد بميدان السيدة زينب، كما تزين ضريح السيدة وسط انتشار حلقات الذكر داخل المسجد.

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