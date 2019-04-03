شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: قانون تنظيم العمل الأهلى حدد 4 سنوات لمجالس إدارات المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، أن الحكومة وافقت علي مشروع قانون زيادة المعاشات بداية من العام المالي الجديد.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن المجلس وافق علي ملامح قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي ، وكان قد تم إجراء حوار مجتمعيلمدة 4 أشهر علي هذا القانون بحضور 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية.
وأشارت إلي أن ملامح القانون تتضمن تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه ل20 ألف جنيه و4 سنوات هي مده مجالس الإدارات و25%تمثيل نسبة الأجانب وان يجوز للجمعيات فتح فروع لها في الداخل والخارج وتوحيد الجهة الرقابية ، بجانب إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات.
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