شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: قانون تنظيم العمل الأهلى حدد 4 سنوات لمجالس إدارات المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، أن الحكومة وافقت علي مشروع قانون زيادة المعاشات بداية من العام المالي الجديد.

وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن المجلس وافق علي ملامح قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي ، وكان قد تم إجراء حوار مجتمعيلمدة 4 أشهر علي هذا القانون بحضور 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية.

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وأشارت إلي أن ملامح القانون تتضمن تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه ل20 ألف جنيه و4 سنوات هي مده مجالس الإدارات و25%تمثيل نسبة الأجانب وان يجوز للجمعيات فتح فروع لها في الداخل والخارج وتوحيد الجهة الرقابية ، بجانب إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات.