بعد موافقة الحكومة.. وزير المالية يكشف موعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال محمد معيط وزير المالية إن مجلس الوزراء وافق على العلاوة الدورية والاستنائية وقدرها 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10 % لغير الخاضعين على أن يتم إضافتها للأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على علاوة 150 جنيه للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إضافة 100 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة مليار جنيه.