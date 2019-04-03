9 حالات للحصول على إذن سفر للخارج من القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي: تقدم الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع، خدماتها إلكترونيًا للتيسير على المواطنين، ومنها ربط منظومة أذون السفر بمصلحة الجمارك. ونظم القانون، طريقة الحصول على إذن السفر للخارج من القوات المسلحة في حالتين: تضمنت الحالة الأولى، الشبان المستحقين للإذن بالسفر للخارج من إدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد والتعبئة وهم: - المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج. - المستثنون مؤقتًا من أداء الخدمة العسكرية. Advertisements - الحاصلون على إعفاء مؤقت. - الموضوعين تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات. - الذين أدوا الخدمة العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم بالإحتياط. - الطلبة الدارسين داخل أرض الوطن والمؤجل تجنيدهم أثناء أجازة نصف العام ونهاية العام عدا طلبة السنوات النهائية وطبقًا للتعليمات. فيما تضمنت الحالة الثانية، الشبان المستحقين للإذن بالسفر للخارج من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وهم: الطلبة الدارسين بداخل جمهورية مصر العربية والمؤجل تجنيدهم في غير توقيتات الإجازة وذلك (لظروف استثنائية)، والشبان المطلوبين للتجنيد (لظروف استثنائية)، والشبان الراغبين في الهجرة. ويعمل مكتب تصاريح السفر بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطق التجنيد على مدار (24) ساعة، عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://tagned.mod.gov.eg.

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