الحكومة توافق على إضافة كلية الذكاء الاصطناعي لجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

كما وافق مجلس الوزراء على قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2006، بشأن تنظيم مكتبات مصر العامة.

ونص التعديل على مُراعاة اتفاقية إنشاء المكتبة، على أن يكون لها مجلس إدارة مُكوّن من رئيس وستة أعضاء تختار جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع ثلاثة منهم، بحيث يكون أحدهم من بين الشخصيات المعنية بتنمية العلاقات المصرية الألمانية، وأن يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيل مجلس إدارة المكتبة، وبتعيين رئيسه بعد التشاور مع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتضمن التعديل الاشارة إلى ما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة المكتبة، حيث نص على أن يكون عقد اجتماع مجلس الادارة مرتين على الأقل كل عام بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي لجامعة كفر الشيخ.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد الملفات المهمة التى من المتوقع لها في القريب العاجل أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الإلكترونية التي تستخدم في إدامة الحياة الإنسانية، ومن ثم يجب استغلاله بالشكل الأمثل والبحث عن الطرق الأفضل لتعظيم استخدامه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووافق المجلس على استصدار القرار اللازم لاستضافة مصر للدورة العادية الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المقرر انعقادها بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو 2019.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 24/3/2019، المتعلقة بعدد من التسويات.