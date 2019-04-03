بالفيديو.. تخفيضات تصل لـ 30 %.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من "مبادرة كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو، يُبرز جهود وزارة الداخلية، في مرحلة جديدة أطلقتها من مبادرة كلنا واحد بـ 626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

قامت وزارة الداخلية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق، استهلتها بقيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى، والاتفاق على إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد 626 فرع لكبرى السلاسل على مستوى الجمهورية "كارفور، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، اسب نسى، الفرجاني، المحلاوي، هايبر، أوسكار" على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين على أن يبدأ انطلاق المبادرة اعتباراً من يوم الاثنين الأول من أبريل.

وعلى جانب آخر تواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.