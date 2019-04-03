الإعدام شنقًا لـ"نجل المرسي أبوالعباس" بتهمة قتل زوجته وطفلتيه خنقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم صلاح المرسي أبوالعباس بتهمة قتل زوجته وطفلتيه في يونيو العام الماضي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، وعضوية المستشارين جمال رزق وهشام بشر، وحسن قنديل، وسكرتارية أحمد رجب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم (نجل الفنان المرسي أبوالعباس) غافل زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

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وأوضحت التحقيقات أن المتهم أبلغ قسم بولاق الدكرور، بعثوره على جثث الضحايا الثلاثة عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردٍ منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

وأضافت التحقيقات، أن الضحايا هم زوجة نجل المرسى وتدعى "هبة" وابنتاها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة"، 11 سنة، في المرحلة الابتدائية، فارقن الحياة نتيجة تعرضهن للخنق على يد والدهما.

وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، مبررًا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشيّ على بناته من ضيق العيش.